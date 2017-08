DFB-Präsident Grindel exklusiv: "Dürfen die Schraube nicht überdrehen"

Eine Sache muss man stärker sehen als früher: Ein Spieler, der wechselt, macht den Verein nicht nur spielerisch stärker – sondern auch wirtschaftlich. Damit meine ich nicht nur den Trikotverkauf; so viele Trikots kann Paris von Neymar gar nicht verkaufen, um die 222 Millionen Euro zu refinanzieren. Aber: Die Präsenz eines Vereins beispielsweise in Märkten wie Asien oder Südamerika hängt stark davon ab, wie sehr Spieler in den digitalen Medien präsent sind. Mesut Özil hat knapp 40 Millionen Follower. Wenn er zu Saisonstart seine neuen Schuhe postet, erzielt das eine gigantische Werbewirkung in der relevanten Zielgruppe.

Bengalos, Pyros, Hassplakate, Beleidigungen: Warum bekommt der Fußball sein Fanproblem nicht in den Griff? Sie haben der Ultraszene zuletzt die Hand gereicht.

In der gemäßigten Abteilung der Ultraszene ist mein Werben um den Dialogprozess und der Verzicht auf Kollektivstrafen begrüßt und anerkannt worden. Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die Protest auf gewalttätige Art ausdrücken. Es kann also per se nicht überraschen, dass der Fußball auch Menschen anzieht, wie wir sie auch beim G-20-Gipfel gesehen haben. Die Frage ist: Was gehört zur Fankultur? Und was nicht? Diesen Dialog werden wir jetzt miteinander führen.