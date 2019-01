Die Netzreaktionen zu: ProSieben sichert sich TV-Rechte an Spielen der DFB-Nachwuchsteams

Wie der DFB am Sonntag mitteilte, werden in den nächsten vier Jahren die Qualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Europameisterschaften 2021 und 2023 auf Pro7 und Pro7 Maxx zu sehen sein. Ende März geht es bereits los. „Der Anpfiff zur neuen Zusammenarbeit ist am 26. März 2019“, heißt es in der DFB-Pressemitteilung: „Dann treffen die U21-Teams von Deutschland und England zum letzten Test vor der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019) aufeinander. Ein weiterer Teil des Vertrages beinhaltet die Übertragung von vier Livespielen der U20- und U19-Nationalmannschaften pro Saison." Der DFB und der TV-Sender freuen sich über die Zusammenarbeit. Doch die Fußballfans sehen es zum Großteil etwas anders. Netzreaktionen zur Rechte-Vereinbarung

Sascha Panhans schreibt bei Facebook: "Die Grütze will sonst ja auch keiner sehen. Freue mich schon auf die Werbung während des Spiels alle 15min, so ist es ja üblich bei Pro7. Außerdem stehen dann Moderatoren wie Sonja Krauss und Co. am Spielfeldrand um ihre von Fachwissen geprägten Fragen zu stellen." Sebastian Rudolph: "Da freut man sich auf die gefühlten 85.000 Gewinnspiele, die Werbeeinblendungen im Spiel und Elton als Co. - Moderator..." Franck Flecken: "Wow - Das wird bestimmt ne Mörderquote bringen." Sascha Zühlke hingegen glaubt, dass es "schlimmer als bei RTL mit Jens Lehmann" nicht werden kann.

Die Offiziellen hingegen freut das Zustandekommen des Deals wirklich. DFB-Präsident Reinhard Grindel wird in der Mittelung zitiert: „Ich freue mich über die Zusammenarbeit unserer Juniorenteams mit Pro7 und Pro7 Maxx. Unsere jungen Nationalspieler haben es verdient, sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Das wird durch die Live-Übertragungen gewährleistet. So bekommen unsere Fußballfans ein gutes Bild, wie viele Talente wir in Deutschland haben und wie sie beim DFB gefördert und weiterentwickelt werden.“ Daniel Rosemann, Senderchef des neuen DFB-Partners meint: „Zum ersten Mal sichern wir uns langfristige Fußballrechte. Mit der NFL haben wir in unseren beiden Sendern gezeigt, wie wir Sport modern und lässig übertragen. Das wollen wir jetzt mit der deutschen U21-Nationalmannschaft ähnlich machen. Die jungen (TV-)Wilden freuen sich sehr auf die jungen (Fußball-)Wilden.“

