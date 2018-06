DFB-Rücktritt von Sami Khedira? "Ich bin ein emotionaler Mensch"

Alles aus. Die deutsche Nationalmannschaft schied am vergangenen Mittwoch mit der 0:2-Pleite gegen Südkorea sang- und klanglos bei der WM in Russland in der Vorrunde aus. Zuvor verlor man schon gegen Mexiko (0:1) und zitterte sich im zweiten Gruppenspiel in der Nachspielzeit zu einem 2:1-Sieg gegen Schweden. Drei Punkte, letzter Platz!

Am Donnerstag nun landetet das DFB-Team wieder in Deutschland, von Frankfurt am Main aus ging es in den Urlaub oder erstmal nach Hause.

Doch wie geht es danach mit einigen Nationalspielern und Bundestrainer Joachim Löw weiter? Führungsspieler Sami Khedira, der bei der WM auch keinen guten Eindruck hinterließ, äußerte sich dazu in einem Interview mit der Bild.