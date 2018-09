Meteorologe Jörg Kachelmann gibt dem Deutschen Fußball-Bund die Schuld am Tod eines Kreisliga-Torhüters. Während eines Pokalspiels am 29. August war direkt neben dem Keeper ein Blitz eingeschlagen - der 39-Jährige erlag zwei Tage später den Folgen.

Meteorologe Jörg Kachelmann macht in einem t-online.de-Kommentar den Deutschen Fußball-Bund für den Tod eines Amateur-Fußballers verantwortlich. Am 29. August war während eines Kreispokal-Spiels in Spiesheim (Rheinland-Pfalz) ein Blitz neben dem 39-jährigen Keeper eingeschlagen, der zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Obwohl sein Gesundheitszustand einen Tag später als "nicht lebensbedrohlich" beschrieben wurde, starb der Mann am späten Freitagabend im Krankenhaus.

"In Sicherheit bringen" muss Spielabbruch bedeuten

Kachelmann zufolge hätte das Unglück, genauso wie viele andere witterungsbedingte Unglücke, leicht verhindert werden können. Bisher "wolle aber niemand", denn der DFB dränge vor allem darauf, die Spiele alle zu Ende zu bringen. Augenzeugen zufolge war die betroffene Partie gerade beendet worden, als der Blitz auf dem Platz einschlug, es hätte keinen Regen oder dunklen Himmel gegeben. Laut Kachelmann wird so verschleiert, dass die Beteiligten ganz genau hätten wissen können, dass ein Unwetter in der Nähe war. Schon eine halbe Stunde vor dem verhängnisvollen Einschlag sei nur acht Kilometer entfernt ein "Hammerschlag" von einem Blitz eingeschlagen, gefolgt von vielen weiteren und hörbarem Donner.

Auf der Internet-Seite des DFB, auf der Blitzeinschläge auf Fußballplätzen thematisiert werden, heißt es: "Wer sich vor Blitzeinschlägen auf dem Fußballplatz schützen will, hält sich am besten konsequent an die 30-30-Regel: Wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden vergehen, sollten sich alle Menschen in Sicherheit bringen." Kachelmann hält dem DFB vor, nicht darauf hinzuweisen, dass das "in Sicherheit bringen" den Spielabbruch bedeuten müsse.

"Sowas könnte schon zum kommenden Wochenende stehen, wenn der DFB wollte"