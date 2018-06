DFB-Spiel gegen Südkorea: Ex-Kanzler Schröder mit Frau im Stadion

Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau So Yeon Kim waren zwar bei dieser Fußball-WM schon im Stadion – aber dieses Spiel des deutschen Teams ist sicher etwas Besonderes für sie. Denn Kim ist Südkoreanerin – und zeigt am Mittwoch in Kasan ganz deutlich, dass sie zur Mannschaft ihres Heimatlandes hält.

Sie trägt ein T-Shirt in Rot, auf dem in weißer Schrift auf Koreanisch zu lesen ist: „Kämpfen, Taehan Minguk“. Taehan Minguk – so nennen die Südkoreaner ihr Land. Schröder dagegen kam ganz neutral gekleidet in dunkelblauem Jackett und hellblauem Hemd.