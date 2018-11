Nationalspieler Leon Goretzka über Zuschauer-Debakel beim DFB: Sind die TV-Sender Schuld? 

Er war bereits Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft bei der desaströs verlaufenen Weltmeisterschaft 2018. Vor den Partien am Donnerstag gegen Russland (in Leipzig) und am Montag gegen die Niederlande (in Gelsenkirchen) hat sich Leon Goretzka nun im Interview mit dem Kicker zu den Auswirkungen der schwachen WM-Leistungen geäußert.

Bereits am Mittwoch hatte Bundestrainer Joachim Löw eingeräumt, dass die deutsche Nationalmannschaft am mangelnden Zuschauerinteresse vor dem Länderspiel in Leipzig nicht unschuldig ist. "Das hat auch was mit unseren Leistungen zu tun", sagte der 58-Jährige auf einer Pressekonferenz. "Wir können nach dem Jahr nicht erwarten, dass uns die Fans die Bude einrennen."