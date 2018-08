DFB-Jungstar Julian Brandt: "Geld ist nur eine Zahl auf dem Konto"

Der 22-jährige Julian Brandt gehörte zum deutschen Kader bei der Weltmeisterschaft 2018. In Russland schied das DFB-Team sang- und klanglos nach der Vorrunde aus. Brandt kam während des Turniers kaum zum Einsatz. Nun erinnert sich der Profi von Bayer Leverkusen im Interview mit der Bild zurück und spricht über seine eigene Zukunft.

Wie sieht Brandt die Situation bei der Nationalelf? „Sie ist ähnlich gelagert wie die, die wir vor zwei Jahren in Leverkusen hatten, als wir nach vier Jahren in der Champions League in den Abstiegskampf geraten sind. Nach WM-Gewinn, dem Confed Cup und der WM-Qualifikation gab es jetzt einen Dämpfer für die Nationalmannschaft. Mit Blick auf die EM 2020 wird es einen gewissen Neuanfang geben, alles umzuwerfen fände ich jedoch falsch.“