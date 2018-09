DFB-Star Julian Draxler: "Wir sind immer noch Deutschland"

Erstmals seit dem bitteren Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland sind die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zusammengekommen. Die erste Partie in der Nations League steht an. Am Montagmittag trafen sich die DFB-Stars im Hilton Munich Park Hotel in München. Nur Kölns-Profi Jonas Hector sagte kurzfristig ab.

Am Donnerstag geht es in der Allianz Arena gegen Weltmeister Frankreich. Mit dabei ist auch Julian Draxler, der in Russland - wie fast alle Spieler - enttäuschte.

"Wir haben etwas gut zu machen. Die WM tat weh", sagte Draxler, "Nach so einer Enttäuschung ist es etwas besonderes, wenn man dann wieder zusammentrifft." Bundestrainer Joachim Löw will die Mannschaft wieder zusammenführen, Teamgeist und Körpersprache auf dem Platz verbessern. Doch Draxler möchte auch ohne den Trainer mit seinen Mitspielern über das vergangene Turnier diskutieren.