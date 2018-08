DFB-Star Lars Stindl: "Man hat mir etwas genommen" 

Er ist ein begnadeter Fußballer, doch bei der Weltmeisterschaft in Russland konnte er nicht dabei sein. Lars Stindl, Profi von Borussia Mönchengladbach, fehlte bei dem Turnier, weil er verletzt ausfiel.

Im Fohlen-Podcast hat er sich erstmals zum plötzlichen WM-Aus geäußert. Drei Wochen vor der WM riss er sich das Syndesmoseband und fiel lange aus. Ein Lebenstraum zerplatzte. "Ja, das ist so! Das Größe, das Schönste, Tollste, was es im Fußball gibt, ist die WM - das werde ich nie mehr erleben. Mir ist etwas genommen worden, was ich nicht mehr aufholen kann."