DFB-Stars besuchen Leipziger Nachwuchskicker: "Hoffentlich sitzt Marco Reus drin"

Überraschung, die deutsche Nationalmannschaft kommt vorbei! Genau das erlebten am Dienstag die kleinen Fußballer der SG Olympia und des SV Lipsia Eutritzsch. Denn zum Training am Nachmittag schauten Thomas Müller, Serge Gnabry, Marco Reus, Leon Goretzka und Co vorbei.

Der SV Lindenau war nicht der einzige Verein, bei dem am Dienstagnachmittag laut gejubelt wurde. Denn das in dieser Woche in Leipzig gastierende deutsche Nationalteam besuchte außerdem noch die kleinen Kicker des SV Lipsia Eutritzsch und der SG Olympia. Hier wie dort war die Freude riesengroß. Und für das eine oder andere Kind erfüllten sich nebenbei große Wünsche

Kunstrasen für Olympia, auch dank des DFB-Teams

Dass die DFB-Spieler kommen, wussten viele der U13- und U9-Fußballer vom SG Olympia 1896 schon aus dem Radio, obwohl es eigentlich eine Überraschung sein sollte. Die beiden Freunde Jarne und Long hatten vor allem auf ein Autogramm von ihrem RB-Idol Timo Werner gehofft. Aber als dann Thomas Müller, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Serge Gnabry und Sebastian Rudy auf ihrem Rasen stehen, staunen sie Bauklötze, auch wenn Werner nicht dabei ist. Die Nationalspieler mischen sich wie selbstverständlich unter das Training der Jungs. Thomas Müller reiht sich beim Elfmeterschießen ein, gibt den Jungen ein paar Tipps und rangelt mit ihnen um die Bälle. Auch dabei ist Maskottchen Paule – nein, kein Maskottchen, eine Legende, wie ein Jugendlicher ehrfürchtig sagt.

Zum Abschluss überreichen sich Thomas Müller und Mika, einer der kleinsten Kicker, ganz selbstverständlich die Team-Wimpel von Mann zu Mann im Mittelkreis. „Das ist so cool für die Kids, mit den Nationalspielern kicken zu können“, freut sich Abteilungsleiter Enrico Baumberger. Den Wimpel sowie einige unterschriebene Trikots will der Verein beim nächsten Sommerfest als Teil einer Tombola verlosen und von dem Erlös neuen Kunstrasen kaufen. Jarne und Long freuen sich aber erstmal auf das Spiel am Donnerstag, für das sie sich extra Karten besorgt haben. Einen Tipp haben sie auch parat: 2:1 für Deutschland.

Demütige Ruhe trotz Chaos beim SV Lipsia

„Hoffentlich sitzt Marco Reus drin“, ruft ein kleiner Junge, als das DFB-Mobil auf das Gelände von Lipsia Eutritzsch fährt. Sein Wunsch wird erhört – der Dortmunder Kapitän steigt gemeinsam mit Bernd Leno (Arsenal London), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Niklas Süle (Bayern München) aus dem Auto. Es ist voll beim ältesten Verein Sachsens, der dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert. Jeder will einen Blick auf die Nationalspieler erhaschen. Diese werden schnurstracks und ohne Zwischenstation bei den Fans von Lipsia-Präsident Christian Lohmeier, der sichtlich stolz ist, ins Vereinsheim geführt. Nach einem kleinen geschichtlichen Vortrag und einem großen Dankeschön ist es soweit: Die Kinder werden auf die Profis losgelassen. Doch obwohl vor der Tür aufgeregtes Chaos herrscht, ist drinnen demütige Ruhe. Nacheinander dürfen die einzelnen Jugendmannschaften für Autogramme und ein gemeinsames Mannschaftsfoto den Raum betreten, die Freude ist jedem Kind ins Gesicht geschrieben.

Einen sehr besonderen Moment erlebte U10-Kapitän Tom „Tommy“. Der 8-Jährige durfte mit seinem Lieblingsspieler Marco Reus den obligatorischen Wimpeltausch vollziehen. „Das war sehr cool!“, sagt er schüchtern. Sein Trainer Philipp Meyer ist auch erst 19 und Sohn des Eutritzscher Jugendleiters. Er verrät, dass seine Jungs von dem Treffen bis kurz vor Schluss nichts wussten. „Es war eine Überraschung. Nur die Eltern wussten Bescheid!“ Nach gut einer Stunde und einem letzten Foto auf dem Trainingsplatz, verschwindet das schwarze DFB-Mobil so schnell wie es gekommen ist. Dass die Stars auch bei so einem Treffen medientrainiert die Distanz wahren, nimmt er ihnen nicht übel: „So oder so ist es ein ganz toller Abend für die Kinder und den Verein gewesen.“