Mario Kart, Tischtennis, Billard: So verbringen die DFB-Stars im WM-Trainingslager ihre Freizeit

In der Fünf-Sterne-Unterkunft der DFB-Stars im Teamhotel in Eppan fehlt es nicht an Freizeitangeboten. Der SPORTBUZZER verrät, was im WM-Trainingslager hinter den Kulissen abläuft.

Über zwei Wochen verbringen die Nationalspieler zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Südtirol. Damit bloß kein Lagerkoller aufkommt, fehlt es den DFB-Stars im noblen Mannschaftshotel Weinegg an nichts. Die riesige Pool-Landschaft mit Blick auf die Berge ist atemberaubend, es gibt Außensaunen, einen Basketballkorb, Tennisplätze – und eine "Zockerzone" für Neuer, Müller & Co.

Timo Werner zeigt vor allem am Billardtisch oder am Dartautomaten seine Qualitäten, auch am Schachbrett wurde der RB-Star schon gesehen. Julian Brandt verrät dem SPORTBUZZER: "Wir nutzen natürlich schon die Möglichkeiten, die wir hier haben. Wer keine Lust hat, sich aktiv zu betätigen, legt sich einfach in die Sonne. Aber viele suchen schon den Wettbewerb. Man macht einfach das, auf das man Bock hat."

SPORTBUZZER-Gewinner spielt Billard mit Timo Werner

Hummels dominiert Freizeit-Wettbewerbe

Mats Hummels ist wohl der flexibelste Nationalspieler. Er hätte auch eine Karriere als Tischtennis- oder Basketballprofi probieren können, munkelt man in der Mannschaft. An der Platte zockt er gerne gegen Marco Reus, Sebastian Rudy oder Thomas Müller. Mit seinen Bayern-Kollegen inklusive Manuel Neuer und Niklas Süle ist er auch öfter auf dem nahe gelegenen Golfplatz unterwegs. Manchmal gönnt sich Hummels aber auch ein paar ruhige Stunden, liest gerade das Buch "Die Ermordung des Commendatore".

Auch in der Whatsapp-Gruppe der Mario Kart-Zocker ist er mit dabei – gemeinsam mit Süle, Werner, Brandt und Trapp verabreden sich die Stars in der Freizeit, um an der Nintendo Switch gegeneinander zu daddeln und Turniere zu spielen. Wer sich bei den Freizeitaktivitäten die Krone aufsetzt ist allerdings nur nebensächlich. Denn am Ende haben alle nur ein Ziel: die Titelverteidigung in Russland.

