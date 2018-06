DFB-Stars ganz seriös zur WM - doch Mannschaftsfoto geht auch verrückt!  

Jeder Fußballer kennt es: Am Tag, an dem das Mannschaftsfoto geschossen wird, muss die Frisur besonders gut sitzen - und auf einmal kommen selbst in der Kreisliga alle Spieler zur Trainingseinheit. Denn auf dem Foto, welches im Saisonheft der regionalen Zeitung landet und die ganze Saison auf der Internetseite des Vereins zu sehen ist, will man gut aussehen und auf keinen Fall fehlen.

Am Dienstag wurde nun das offizielle WM-Teamfoto der deutschen Nationalmannschaft während des Trainingslagers in Eppan (Südtirol) geschossen. Und, klar, bei unseren Fußballstars ist alles perfekt - die Trikots, die Frisuren, die nach Größe geordnete Aneinanderreihung der Spieler. Doch Teamfoto geht auch ganz anders!

Der SPORTBUZZER präsentiert die witzigsten und kuriosesten Mannschaftsfotos der Fußballwelt.