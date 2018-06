Deutsche Spielerfrauen machen sich rar: Nur diese zwei Schönheiten sind immer dabei

Wie sich die Zeiten doch ändern. Beim Titelgewinn vor vier Jahren waren noch nahezu alle Spielerfrauen und Freundinnen mit ihren Liebsten bei der WM in Brasilien dabei und fieberten bei den Spielen vor Ort mit. Die „Wags“ (wives and girlfriends of high-profile sportspersons), also „Frauen und Freundinnen von berühmten Sportlern“, wohnten gemeinsam im Hotel, gingen shoppen oder ließen es abends auch mal krachen.