DFB-Team im TV: ARD und ZDF sichern sich Rechte für Nations League

Die Vereinbarung umfasst die Spiele der deutschen Mannschaft in der neu geschaffenen UEFA Nations League, die die bisherigen Freundschaftsspiele ersetzen und in der das DFB-Team ausschließlich auf hochkarätige Gegner aus Europa treffen wird. Gegen welche großen Fußball-Nationen es in der anstehenden Spielzeit 2018/19 konkret anzutreten gilt, wird die Auslosung der Gruppenphase dieses neuen Formats am 24. Januar 2018 ergeben. Mannschaften wie England, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal - um nur einige der Top-Teams zu nennen - versprechen jedoch bereits heute spannende und hochkarätige Duelle. Gegenstand der Vereinbarung mit der UEFA ist auch die Hörfunkberichterstattung von sämtlichen Spielen der deutschen Mannschaft, inklusive der Qualifikationsspiele zur FIFA WM und UEFA EURO im Zeitraum bis 2022.