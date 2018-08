DFB-Team mit Kehrer, Havertz und Schulz gegen Frankreich und Peru - Khedira fehlt 

Zwei Monate nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland hat Bundestrainer Jochim Löw seinen neunen DFB-Kader bekanntgegeben. Mit diesem Aufgebot will der 58-Jährige die Länderspiele am 6. September in München in der neuen Nations League gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später in Sinsheim gegen Peru angehen.