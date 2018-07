DFB terminiert WM-Analyse: Joachim Löw und Oliver Bierhoff müssen antreten

Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff müssen nach Informationen der Sport Bild zum Bundesliga-Start am 24. August ihre WM-Analyse vorlegen. An diesem Tag müsse die sportliche Leitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft „dem DFB-Präsidium Rechenschaft für das vorzeitige WM-Aus ablegen“, schreibt das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe.