Sparringspartner für Manuel Neuer: Das ist die U20-Nationalmannschaft

Tor: Markus Schubert. Absolvierte schon mit 17 sein erstes Pflichtspiel für Dynamo Dresden. War im Frühjahr bei den Sachsen nah dran am Machtwechsel im Tor, als er für neun Spiele die Nummer eins zwischen den Pfosten war. Da Stammkeeper Marvin Schwäbe geht, winkt nun der Stammplatz. © 2017 Getty Images

Tor: Christoph Frommann. Wird am Tag der Anreise der U20 in Eppan 20 Jahre alt. Ob er tags darauf mit einem Einsatz beschenkt wird? Steht ansonsten in der Regionalliga Südwest beim SC Freiburg II zwischen den Pfosten. Soll in der kommenden Saison als dritter Keeper zum Bundesliga-Kader aufrücken. © 2017 Getty Images

Abwehr: Julian Chabot. Der einzige Legionär im Team von U20-Nationaltrainer Frank Kramer. Chabot wechselte im Sommer 2017 ablösefrei von RB Leipzig in die Niederlande zu Sparta Rotterdam. Beim Eredivisie-Klub Stammspieler in der Innenverteidigung. © 2017 Getty Images

Abwehr: Anderson-Lenda Lucoqui. Kollege von Gül in der Abwehr bei Fortuna Düsseldorf II. In der Regionalliga West feste Größe bei der Fortuna auf der Linksverteidiger-Position. Gehörte mehrfach zum Kader der Zweitliga-Mannschaft, dort aber ohne Einsatz. © 2017 Getty Images

Abwehr: Gökhan Gül. Seit 2017 beim Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, dort Teil der U23. Laborierte in der vergangenen Spielzeit lange an einer Stressfraktur im Unterschenkel, stand zum Saisonende in der Regionalliga West aber wieder auf dem Platz. © 2017 Getty Images

Abwehr: Maximilian Mittelstädt. Einer der Arrivierten in der Mannschaft von Trainer Kramer. Der Linksverteidiger von Hertha BSC kam in der Bundesliga bislang auf 26 Einsätze, spielte in der abgelaufenen Saison zudem dreimal Europa League. Hat unter Pal Dardai einen guten Stand, fiel zuletzt aber wiederholt verletzt aus. © 2017 Getty Images

Abwehr: Lukas Mühl. Der 21-Jährige ist der Mannschafts-Älteste, fiel bei seinem Klub 1. FC Nürnberg zu Beginn der Saison mit einem Syndesmosebandriss aus. Hat sich bei den Franken aber in der Innenverteidigung etabliert. Nach dem Aufstieg mit guten Chancen, auch in der Bundesliga zu spielen. © 2018 Getty Images

Abwehr: Felix Passlack. Hat sich mit seinen 19 Jahren bereits einen Namen im Profifußball gemacht. Kam schon zu Beginn der Amtszeit von Thomas Tuchel beim BVB zum Einsatz, wurde im Sommer 2017 nach Hoffenheim verliehen. Doch der Plan, Passlack dort Spielpraxis zu verleihen, ging nicht auf: Bei 1899 reichte es nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen. Hat großes Potenzial auf rechts, wird sich aber steigern müssen. © 2018 Getty Images

Abwehr: Jordan Torunarigha. Reist mit der Erfahrung von 20 Bundesliga-Einsätzen für Hertha BSC nach Südtirol. Doch die steile Karriere des jungen Innenverteidigers wurde zuletzt gebremst. Drückte seinen Unmut wegen wiederholter Nichtberücksichtigung in den sozialen Medien aus - und handelte sich Ärger mit seinem Klub ein. Ein Wechsel soll im Raum stehen. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Dzenis Burnic. Der Talentierte zentrale Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ist derzeit an den VfB Stuttgart verliehen. Stand unter Hannes Wolf zumeist im Kader und kam zu Einsätzen, verpasste das Spiel gegen seinen BVB wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Danach verletzt. Von Tayfun Korkut kaum berücksichtigt. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Sidney Friede. Der zentrale Mittelfeldmann ist seit Januar im Besitz eines Profivertrags bei Hertha BSC. Soll nun langsam an die Bundesliga herangeführt werden - derzeit heißt die Realität allerdings noch Regionalliga Nordost. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Angriff: Eduard Löwen. Der aus der Lauterer Jugendarbeit stammende zentrale Mittelfeldmann ist einer der großen Gewinner beim 1. FC Nürnberg. Flexibel einsetzbar, torgefährlich - und jetzt Erstligist. Klar, wer am Club-Youngster dran sein soll: Schalke. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Angriff: Salih Özcan. Mit 20 Jahren schon relativ erfahren in der Bundesliga. Stand für den 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison 23 Mal auf dem Platz. Gut möglich, dass der hoch veranlagte Mittelfeldspieler mit in die Zweite Liga geht. Interesse soll es indes aus der Türkei geben. © 2017 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Görkem Saglam. Der Junge aus dem "Pott" mit der ungeklärten Zukunft. Saglam, gebürtiger Gelsenkirchener, über Wattenscheid zum VfL Bochum gekommen, hat unter dem dortigen Trainer Robin Dutt keinen leichten Stand. Der Vertrag läuft aus, er wird wohl gehen müssen. Bei der U20 hingegen Dauergast. © 2017 Getty Images

Mittelfeld/Angriff: David Raum. Der Offensivmann, auf der Außenbahn beheimatet, steht bei Greuther Fürth unter Vertrag - könnte den Zweitligisten aber im Sommer in Richtung Bundesliga verlassen. Der FC Augsburg soll am Ur-Kleeblatt (seit der F-Jugend am Ronhof) interessiert sein. © 2017 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Aymen Barkok. Hat den Bayern-Profis im Kader von Joachim Löw eine entscheidende Sache voraus: den DFB-Pokal-Sieg. Das junge Offensiv-Talent soll im Sommer 2017 auf dem Zettel von Arsenal gestanden haben, blieb aber bei den Hessen. Dort mit Teilzeit-Einsätzen. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Angriff: Marco Richter. Seit der Rückrunde unter Manuel Baum beim FC Augsburg eine feste Größe auf dem rechten Flügel. Konnte am 21. Spieltag gegen Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor im zweiten Spiel bejubeln. In der Hinrunde noch Regionalliga-Spieler, aber die Zeiten sind wohl erst einmal vorbei. © 2017 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Robin Hack. Einer aus der renommierten Hoffenheimer Jugendakademie. Der 19-jährige Flügelspieler machte in der abgelaufenen Saison mit seinem kuriosen Bundesliga-Debüt von sich reden: Traf am 7. Spieltag gegen Freiburg zur Führung - und musste noch in der ersten Hälfte mit Gehirnerschütterung runter. Kam zum Saisonausklang noch zweimal zum Einsatz, sonst in der Regionalliga Südwest. © 2018 Getty Images

Mittelfeld/Sturm: Christoph Daferner. Einer der weniger bekannten Namen in der deutschen U20-Auswahl. Der Angreifer kam im Sommer 2017 aus der 1860-Talentschmiede zum SC Freiburg und machte sich in seiner ersten vollständigen Regionalliga-Saison bei der zweiten Mannschaft gut. Erzielte zehn Tore, kann auch hinter den Spitzen spielen. Reicht's bald auch für die Streich-Elf? © 2017 Getty Images