DFB-Trainer Joachim Löw über Mesut Özil: „Ich werde die Initiative ergreifen“

„Ich werde die Initiative ergreifen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Mittwochmittag in München. Damit meint er eine Kontaktaufnahme zu Mesut Özil. In der kommenden Woche will der 58-Jährige einen neuen Versuch starten. Der 29-Jährige hatte sich nach dem WM-Debakel in Russland mit einem heftigen verbalen Rundumschlag aus der DFB-Auswahl zurückgezogen.