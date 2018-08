Felix Götze hat den Umgang mit seinem Bruder Mario in den Medien und der Öffentlichkeit kritisiert. „Mario hat in der vergangenen Saison sicher nicht seine besten Leistungen abgerufen, aber da war er in Dortmund nicht der einzige. Dass er dann aber so oft in den Mittelpunkt gestellt wurde und gefühlt die personifizierte Krise des BVB war, fand ich einfach nicht fair“, sagte der Neuzugang des FC Augsburg im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.

Perspektivisch kann er sich gut vorstellen, mit seinem Bruder mal gemeinsam für einen Verein auf dem Platz zu stehen. „Das wäre etwas ganz besonderes, ein Traum“, so Götze. Zunächst will er aber in Augsburg angreifen. „Ich will mich in der Bundesliga etablieren. Außerdem will ich trotz meines jungen Alters auch auf dem Platz eine tragende Rolle spielen“, sagte der defensive Mittelfeldspieler, der vor der Saison vom FC Bayern München nach Augsburg gewechselt war.

Mit seinem neuen Verein hat er ein klares Ziel vor Augen. „Wir wollen uns in dieser Saison weiterentwickeln und den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar machen. Dann wollen wir gerne für eine Überraschung sorgen.“