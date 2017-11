DFB unterbricht Projekt mit chinesischer U20

Joe Allen (27, Wales), 37 Länderspiele, 2 Tore; Verein: Stoke City; Erfolge: EM-Halbfinale (2016), EM Team of the Tournament (2016), Europa-League-Finalist (2016).

Joe Allen (27, Wales), 37 Länderspiele, 2 Tore; Verein: Stoke City; Erfolge: EM-Halbfinale (2016), EM Team of the Tournament (2016), Europa-League-Finalist (2016). © dpa