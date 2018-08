DFB: Videoschiedsrichter Wolfgang Stark vor dem Rauswurf

42 Einsätze als Videoschiedsrichter, 20 Jahre aktiv als Schiedsrichter in der Bundesliga 344 Bundesliga-Spiele unter seiner Leitung - dennoch steht Wolfgang Stark lauf Bild vor dem Rauswurf als Videoschiedsrichter im Kölner Keller.

Laut des Berichts soll sich der Schiedsrichter den Ärger der Verantwortlichen des Videobeweises auf sich gezogen haben. Am vergangenen Wochenende in der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 schaltete er sich zweimal ein - zu unrecht.

© Photo by Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

Markus Schmidt (44): Einsätze: 8 - Korrekturen: 0 - Korrekturen pro Einsatz: 0

Bundesliga-Schiedsrichter im Dauereinsatz: Wie oft saßen Bibiana Steinhaus, Dr. Jochen Drees und Daniel Siebert bereits als Video-Assistenten im Keller in Köln?

Am vergangenen Samstag wurde eine Gelbe Karte in eine Rote Karte umgewandelt - und umgekehrt. Das stört den neuen Boss der Video-Assistenten Jochen Drees. "Ich hätte mir gewünscht, dass der Video-Assistent das erkennt und nicht eingegriffen hätte. Das haben wir auf Lehrgängen auch immer sehr deutlich dargestellt", sagte Drees, nachdem Stark am Wochenende nach einem Foul von Schalkes Matija Nastasic eingriff und der statt gelb rot sah.