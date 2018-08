„Kanaken“ und „Kartoffeln“ - Podolski über Nationalmannschaft: "Rassismus gab es nicht"

Der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski hat Berichte über einen kulturellen Riss in der Nationalmannschaft zurückgewiesen, aber eingeräumt, dass sich die Spieler im Spaß als „Kanaken“ und „Kartoffeln“ bezeichnet haben. „Deutschland ist ein Multi-Kulti-Land, und wie auf der Straße werden auch in der Nationalmannschaft ein paar lockere Sprüche untereinander gemacht“ , sagte der 130-fache Nationalspieler und Weltmeister der Bild.

"Einfach nicht richtig"

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte berichtet, dass durch das Team in Russland ein kultureller Riss gegangen sei, zwischen Spielern mit Migrationshintergrund und jenen ohne ausländische Vorfahren („Kanaken“ und „Kartoffeln“). Podolski, der polnische Wurzeln hat, sagte der Zeitung dazu: „Da versuchen Leute von außen nach der unglücklichen WM Dinge hereinzubringen, die so einfach nicht richtig sind. (...). Rassismus hat damit nichts zu tun, und den gab es bei uns in all den Jahren nicht, die ich dabei war.“