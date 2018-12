Die Zukunft des DFB: Thomas Tuchel spricht über Joachim Löw

Vom einen Top-Trainer zum anderen: Thomas Tuchel, Chefcoach von Paris Saint-Germain, hat sich am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" zur deutschen Nationalmannschaft und dem miserablen Abschneiden bei der WM in Russland geäußert. Tuchel war aus Paris zugeschaltet, Hintergrund: Im ZDF-Studio war Bundestrainer Joachim Löw zu Gast und hörte gespannt zu.

Tuchel: "Wir waren unheimlich verwöhnt"

Nun blickt auch Tuchel, der die Arbeit von Löw scheinbar intensiv verfolgt, in die Zukunft.

Tuchel: "Am Ende ist das auch immer eine Chance, eine Gelegenheit, einen Umbruch zu starten. Viele neue, junge Spieler sind jetzt dabei, so wie Thilo Kehrer, der bei uns spielt. Das macht doch auch Spaß. Ich habe das Gefühl, Jogi brennt dafür und die Spieler brennen dafür. Ich glaube, wir waren unheimlich verwöhnt in seiner Ära. Und wir müssen jetzt alle einfach akzeptieren, dass es kein Selbstläufer ist. Ich habe volles Vertrauen, dass die Nationalelf in den besten Händen ist."