DFL bestätigt: 96-Präsident Kind reaktiviert Antrag zu 50+1-Regelung

Christian Seifert, Mitglied des Präsidiums, ist Geschäftsführer der DFL und dabei verantwortlich für die operative und strategische Führung. Diesen Job macht er seit 2005. Seitdem wurden mehr als zehn Milliarden Euro an Medienerlösen erzielt. Beim Neujahrsempfang der DFL am Dienstag sagte Seifert: „Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir uns zu einem gewissen Maß zum Kommerz bekennen.“ Man müsse „die 50+1-Regel so gestalten, dass sie vor Gericht Bestand hat und die Verbände nicht erpressbar sind“. © dpa

Peter Peters, Vizepräsident der DFL, studierte Betriebswirtschaftslehre und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. 1993 wurde er Geschäftsführer des FC Schalke 04, seit 1994 ist er Vorstandsmitglied. In einem Doppel-Interview mit Martin Kind 2009 in der „Zeit“ sagte Peters: „Ich glaube dennoch, wir müssen die 50-plus-1-Regel nicht kippen. Ich war sehr unglücklich, dass es damals die Sonderregelungen für Leverkusen und Wolfsburg gegeben hat. Viele Menschen haben zu Recht das Gefühl, dass das kein fairer Wettbewerb mehr ist.“ © dpa