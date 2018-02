DFL-Entscheidung zu 50+1 bei Hannover 96: Worum geht es? Mit welchem Ausgang ist zu rechnen?

Die DFL ist die Dachorganisation der 36 Proficlubs aus erster und zweiter Liga. Am späten Vormittag trifft sich am Montag das neunköpfige DFL-Präsidium zu einer turnusmäßigen Sitzung. Dabei wird auch der 96-Antrag zu 50+1 behandelt.

Jan-Christian Dreesen, Mitglied des Präsidiums, war Trainee bei der Bayerischen Vereinsbank, arbeitete später bei der Hypo-Vereinsbank und stieg dort bis zum Vorstand auf. Gehört seit Februar 2013 dem Vorstand von Bayern München an und ist beim Rekordmeister der Finanzchef. Sein Boss, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, sagte zuletzt über 50 plus 1: „Das sollte jeder Club für sich selbst entscheiden. Für den FC Bayern wäre es kein Pro­blem, wenn 50+1 fallen würde. Bei uns ist allerdings statuarisch festgelegt, dass 70 Prozent der Anteile beim Verein bleiben müssen.“

Sören Oliver Voigt, Mitglied des Präsidiums, studierte an der Universität im schottischen Edinburgh Mental Philosophy mit Master-Abschluss. 2007 übernahm Voigt bei Eintracht Braunschweig die Geschäftsführung, 2016 wurde er dann in das Präsidium der DFL ge­wählt.

Klaus Filbry, Mitglied des Präsidiums: Absolvierte in den USA und Großbritannien ein Betriebswirtschaftslehre-Studium. Filbry arbeitete 15 Jahre in der Geschäftsführung von Adidas, seit 2012 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen. Vor einem Jahr sagte Filbry beim Gipfeltreffen der Sport- und Werbeindustrie in Düsseldorf: „Die 50-plus-1-Regel wird in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen.“

Peter Peters, Vizepräsident der DFL, studierte Betriebswirtschaftslehre und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. 1993 wurde er Geschäftsführer des FC Schalke 04, seit 1994 ist er Vorstandsmitglied. In einem Doppel-Interview mit Martin Kind 2009 in der „Zeit“ sagte Peters: „Ich glaube dennoch, wir müssen die 50-plus-1-Regel nicht kippen. Ich war sehr unglücklich, dass es damals die Sonderregelungen für Leverkusen und Wolfsburg gegeben hat. Viele Menschen haben zu Recht das Gefühl, dass das kein fairer Wettbewerb mehr ist.“

Christian Seifert, Mitglied des Präsidiums, ist Geschäftsführer der DFL und dabei verantwortlich für die operative und strategische Führung. Diesen Job macht er seit 2005. Seitdem wurden mehr als zehn Milliarden Euro an Medienerlösen erzielt. Beim Neujahrsempfang der DFL am Dienstag sagte Seifert: „Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir uns zu einem gewissen Maß zum Kommerz bekennen.“ Man müsse „die 50+1-Regel so gestalten, dass sie vor Gericht Bestand hat und die Verbände nicht erpressbar sind“.

Die vier 96-Gesellschafter (Kind, Dirk Roßmann, Gregor Baum und Matthias Wilkening) besitzen bereits 100 Prozent der vom Verein ausgegliederten 96-Profifußball-Firma KgaA. Es geht ausschließlich noch um die Übernahme der Mehrheit in der Management GmbH, in der der Geschäftsführer der 96-Fußballfirma (KgaA) bestellt wird. Die Gesellschafter wollen bestimmen, wer ihr Geld ausgeben darf.

Was will Kind?

Welche Rolle spielt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert?

Er gilt als 50+1-Gegner und könnte Bewegung in den 96-Fall bringen. „Niemand will einen komplett freien Markt, in dem sich Investoren austoben und bedienen", sagte Seifert jüngst. ,,Populistische Phrasen und die Ignorierung juristischer Risiken sind aber auch keine zukunftsfähige Lösung“. Eine grundsätzliche Modifizierung der Regel und Öffnung für Investoren lässt sich am besten mit dem Fall Kind als Treibmittel durchsetzen.

Womit rechnet Kind?

Am Wochenende hat 96 noch mal mögliche Kompromisse durchgespielt. ,,Ich kann nur empfehlen, dass die DFL ihre Gestaltungsmöglichkeit nicht aufgibt. Es wäre eine Katastrophe, wenn der Fußball selbst keine Antworten hätte", sagte Kind gestern vor dem Spiel in Hamburg. Das heißt: Wird Kind am Montag nicht zumindest die Übernahme in Aussicht gestellt wird er klagen, und nach Einschätzung nahezu aller Experten vor ordentlichen Gerichten gewinnen, weil die jetzige 50+1-Regel sowohl EU- als auch Kartellrecht widerspricht.

Wie geht es aus?

Eine komplette Ablehnung ist so unwahrscheinlich wie die Annahme des 96-Antrags. Es scheint auf einen Kompromiss, auf eine Hintertür hinauszulaufen, durch die Kind in Kürze doch gehen und 96 übernehmen kann. Ob das Markenrechte sind, die dem Verein zurückgeben werden müssen oder mögliche Unveränderbarkeit des Logos - die DFL wird vermutlich Auflagen erteilen. Kind muss dann entscheiden, ob er zustimmt - oder doch klagen wird.