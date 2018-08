Supercup-Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München

Pokalsieger Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München wollen beim deutschen Fußball-Supercup den ersten Titel der neuen Spielzeit gewinnen. Bei der Partie in Frankfurt am heutigen Sonntag (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) kommt es damit auch zur Neuauflage des Pokalendspiels, das die Eintracht im Mai überraschend mit 3:1 für sich entschieden hatte.

Niko Kovac bestreitet sein erstes Pflichtspiel als Bayern-Trainer und trifft dabei ausgerechnet auf seinen Ex-Verein, mit dem er in zwei Jahren zweimal das Endspiel des DFB-Pokals erreicht hatte. Bei der Eintracht wartet auf den neuen Coach Adi Hütter ebenfalls das erste Pflichtspiel.