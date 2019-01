DHB-Auswahl siegt glanzlos gegen Tschechien - Böhm mit unglücklichem Auftritt

Kapitän Uwe Gensheimer war mit zehn Treffern bester Werfer seines Teams, das am Sonntag (14.00 Uhr/zdfsport.de) in Kiel gegen Argentinien die WM-Generalprobe bestreitet. Das WM-Eröffnungsspiel findet vier Tage später in Berlin gegen Korea statt.

Zwei Spieler wird Prokop bis Sonntag noch aus seinem aktuell 18-köpfigen Aufgebot streichen. Empfehlungsschreiben für ein WM-Ticket gaben gegen die nicht für die WM qualifizierten Tschechen aber nur wenige ab. Selbst der ansonsten sichere Kapitän Gensheimer vergab nicht nur in den Anfangsminuten aus besten Positionen. Überraschend war aber vor allem der über weite Strecken schwache Auftritt der deutschen Defensive. Lediglich Torhüter Andreas Wolff präsentierte sich in den Anfangsminuten stark.