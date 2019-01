DHB-Präsident Michelmann von Handball-WM begeistert: "Das macht uns stolz"

Ausverkaufte Arenen, eine herausragende Stimmung und der sportliche Erfolg des Nationalteams. Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), ist kurz vor dem Abschluss der Vorrunde mit dem Verlauf der Handball-WM sehr zufrieden. „Dass wir die Arena in Berlin fünfmal voll kriegen, war zu erwarten. Aber nicht, dass beim Spiel Mazedonien gegen Bahrain in München 9500 Zuschauer in der Halle sind. Unser Weltpräsident Hassan Moustafa sagt da zurecht, dass schaffe nur Deutschland. Es ist schön das zu erleben, und es macht uns stolz“, erklärte Michelmann gegenüber dem SPORTBUZZER.