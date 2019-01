DHB-Team vor dem Auftakt der Heim-WM gegen Korea: "Wir haben unfassbare Möglichkeiten"

Vor dem „Grand Hyatt“, dem Fünf-Sterne-Tempel am Potsdamer Platz, tummeln sich Autogrammjäger. Oben, in der guten Hotel-Stube, bastelt Patrick Groetzki an seiner Hitliste. Wenn Deutschlands Handballer heute gegen Korea in die Heim-WM starten, legt der Rechtsaußen in der Kabine die Musik auf. „We Will Rock You“, der Queen-Klassiker, werde es nicht, verriet er. „Ich stehe eher auf Metallica oder AC/DC. Nicht mein Ding, aber Schlager spiele ich auch.“ Ein Wunsch von Silvio Heinevetter. Das DHB-Team geht es bis zum Anwurf locker an. „Wir werden noch mal Video schauen und die Taktik besprechen, ansonsten wird es eher gemütlich“, verrät Groetzki. „Wir sind an der Darts-Scheibe, spielen viel ‚Mario Kart‘, dann gibt es noch eine Tischtennisplatte.“