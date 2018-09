DHfK-Handballer bejubeln mit dem 31:24 gegen die SG Bietigheim ersten Saisonsieg

Leipzig. Böse Worte wie „Schicksalsspiel“, „Hoffentlich kein Fehlstart“ oder auch „Krise“ geistern vor Beginn des Bundesligaspiels der DHfK-Handballer gegen die SG Bietigheim in der Arena. Fakt ist: Für die beiden mit 0:4-Punkten gestarteten Teams steht viel auf dem Spiel. Nach einem lange offenen Match, einer fulminanten Schlussphase und einem 31:24 (14:14) steht (aus Leipziger Sicht) fest: Kein Fehlstart. Keine Krise. Dafür Riesenerleichterung.

Es braucht den berühmten Zündeffekt. Sind es die beiden Treffer von Keeper Milos Putera ins leere Bietigheim-Tor (24., 25.)? Nun steht es 12:12 – erstmals ist der Ausgleich geschafft. Erstmals kommt richtig Stimmung in der Halle auf. Die Führung gelingt bis zum Pausenpfiff nicht mehr – das schwer erarbeitete 14:14 lässt freilich noch alle Optionen.

Es kommt anders. Milos Putera verhindert beim Stand von 24:22 mit einem gehalteten Siebenmeter (53.) den Anschluss der Gäste, dann erhöht Leipzig mit einem Doppelschlag auf 26:22. Fünf Minuten vor Ultimo ist das wohl die Vorentscheidung. Das ahnen auch die Gäste, denen in der Offensive nicht mehr viel gelingt, beim SC DHfK sitzen nun auch die Tempogegenstöße. Jetzt klappt vieles, was 55 Minuten nicht funktioniert hat. Abpfiff, 31:24 – Jubel. Man hört Steine von Herzen plumpsen. Dementsprechend erleichtert war dann auch Linksaußen Lukas Binder: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir wussten, dass wir in der zweiten Hälfte zulegen müssen. Das haben wir geschafft!"