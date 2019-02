Leipziger DHfK-Leichtathleten Storl und Farken glänzend in Schuss

Rochlitz/Erfurt. Die heiße Phase der Leichtathletik-Hallensaison läuft – und zwei DHfK-Asse haben 14 Tage vor den deutschen Meisterschaften in Leipzig ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Kugelstoßer David Storl steigerte sich beim scharfen Auftakt in Rochlitz gegenüber der „Trainingseinheit“ bei den Sachsenmeisterschaften um einen Meter. Zwei gültige Versuche landeten jenseits der 21-Meter-Marke, der weiteste Stoß gelang im zweiten Durchgang mit 21,26 Metern. Der 28-Jährige hat die Hallen-EM-Norm fest im Griff. Ein großer Schritt Richtung Glasgow gelang auch seinem Klubkollegen Robert Farken, der in Erfurt zwei Tage nach der Rückkehr vom Höhentraining in Südafrika die 800 Meter souverän in 1:47,71 Minuten gewann und die EM-Norm um fast drei Zehntel unterbot.

Stark gestartet, dann nachgelassen

Die enge Halle in Storls Geburtsstadt Rochlitz war trotz widriger Straßenverhältnisse mit rund 500 Zuschauern ausverkauft – die Stimmung bestens und leistungsfördernd. Dies wusste auch Christina Schwanitz zu nutzen. Der 33-Jährigen vom LV 90 Erzgebirge fehlte anfangs die Lockerheit, doch sie ließ sich vom Publikum tragen und schaffte mit 19,01 und 19,12 m noch zwei Top-Weiten. Bei Storl war es umgekehrt. Er startete furios, „dann habe ich ein wenig den Faden verloren. Aber so ist das nun mal, wenn man es besonders gut machen will.“ Trainer Wilko Schaa: „Es war ein starker Wettkampf von Storli. Technisch war noch nicht alles Gold, was glänzt. Ich fand gut, dass der EM-Finalist Bob Bertemes dabei war und mit 20,85 luxemburgischen Rekord gestoßen hat. Er hat dafür gesorgt, dass David bis zum Schluss hellwach bleiben musste.“

Auch Bundestrainer Sven Lang aus Markkleeberg äußerte sich angetan: „Das war wieder eine sehr schöne Veranstaltung, die Siegleistungen können sich sehen lassen. Und wir hatten in allen Altersklassen Starterfelder wie bei Deutschen Meisterschaften.“ DHfK-Neuzugang Dennis Lewke wartet noch auf die im Training angedeutete Steigerung. Der Ex-Magdeburger startete in etwa wie vor einer Woche in Erfurt mit 18,96 (Platz fünf), danach folgten fünf ungültige Versuche. Die größte Herausforderung wartete nach dem Wettkampf auf das Sportler-Trainer-Trio – bei heftigem Schneetreiben stand die Fahrt ins 560 Kilometer entfernte Lodz an, wo am Montag bereits das nächste Meeting wartet.

DHfK-Leichtathlet Robert Farken (re.). © privat

