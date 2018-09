DHfK-Spezial „Mein liebstes Leipzig“: Auf einen Burger mit Alen Milosevic

Der SC DHfK und die Stadt Leipzig sind wie für einander gemacht. Deswegen stimmen SPORTBUZZER und die Bundesliga- Handballer gemeinsam auf die Heimspiele in der Arena Leipzig ein. In diesem „Mein liebstes Leipzig“-Spezial stellt serienmäßig einer der Handballer seinen Lieblingsort in der Stadt vor. In Teil zwei: der 28 Jahre alte Kreisläufer Alen Milosevic und das Burger-Restaurant Burgerheart.