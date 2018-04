"Diagnose: Mentale Prellung" Heftige Netzreaktionen nach Meyer-Rundumschlag

Es ist ein echter Rundumschlag! In einem Interview mit der Bild teilt der Noch-Schalker Max Meyer gegen Klubboss Clemens Tönnies und Manager Christian Heidel aus. "In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", grollt der 22-Jährige, der eigentlich ein Schalker Jung ist, S04 nun aber verlassen wird - im Streit, der sich in den letzten Wochen bereits angedeutet hatte.