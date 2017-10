Diagnose steht wohl fest: Hinrundenaus für Ribéry

Jerome Boateng: Auch wieder drin nach seiner Tribünen-Verbannung in Paris. Carlo-Opfer Nummer zwei lieferte die perfekte Flanke zum 1:0. Sah vor dem 1:2 ganz schlecht aus, viel zu zögerlich und zaghaft. NOTE: 4

Javier Martinez: Überraschende Sagnol-Personalie: Der Innenverteidiger im defensiven Mittelfeld mit einer dicken Kopfballchance (knapp drüber). Anfangs gut und bissig, später in der Rückwärtsbewegung zu nachlässig. NOTE: 3

Mats Hummels: Das prominenteste Ancelotti-Opfer von Paris gab die richtige Antwort, traf per Kopf zum 1:0 (10.). Aber defensiv mit dicken Patzern! Beim1:2 mit zu viel Abstand, kam beim 2:2 zu spät. NOTE: 4

Arjen Robben: Bank-Opfer Nummer drei durfte wieder zurück auf seine rechte Außenbahn. Hatte jedoch wenige echte Szenen bis auf einen Schuss nach13 Minuten. Ignorierte Haraguchi in der Entstehung des 1:2. Raus in Minute 59. NOTE: 5

Corentin Tolisso: Sagnol trainierte ihn bei der französischen U20-Nationalelf. Arbeitete sich im Mittelfeld auf, setzte auch rustikale Zeichen, bereitete das2:0 von Lewandowski vor. Dicker Bock vor dem 2:2 als er am Ball vorbeisprang. NOTE: 4

