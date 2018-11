Jetzt ist Schluss: Sturm-Star Didier Drogba beendet Karriere

Drogba gibt Karriereende auf Twitter bekannt

Der 104-malige Nationalspieler der Elfenbeinküste gab das - bereits im März angekündigte - Ende seiner Spielerlaufbahn in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter bekannt. In seinem Tweet bedankte sich der Ivorer bei allen Spielern, Trainern, Teams und Fans, die ihn in seiner Karriere unterstützt hatten. Zuletzt war der 40-Jährige für den US-Club Phoenix Rising in der zweitklassigen United Soccer League aufgelaufen.