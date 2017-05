"Ich sollte mich verletzen": Ex-96-Star Ya Konan erhebt ungeheuerliche Vorwürfe

...denn Ya Konan konnte in 125 Einsätzen 39 Treffer erzielen. Gleich in seiner ersten Saison für die Niedersachsen wurde seine Wichtigkeit deutlich: In 25 Spielen mit Ya Konan konnte Hannover 33 Punkte holen. In den restlichen neun Spielen, in denen er nicht mitwirkte, blieb 96 punktlos. © imago/contrast