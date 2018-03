Die 2.-Liga-Konferenz im Liveticker: Kaiserslautern kämpft gegen St. Pauli ums Überleben

Nicht nur in der Bundesliga erwarten uns am Samstag interessante Partien. In der 2. Liga kämpft der VfL Bochum ab 13 Uhr beim SV Sandhausen um Punkte, der Tabellenletzte aus Kaiserslautern empfängt den FC St. Pauli und Union Berlin tritt gegen Jahn Regensburg an. Vor allem für Lautern geht es heute um alles. Will der Traditionsverein noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben, muss gewonnen werden. Die Roten Teufel haben aktuell sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.