Die 26 Video-Schiedsrichter der Bundesliga im Vergleich: So häufig schreiten die Assistenten ein!  

Die Saison 2018/19 ist gerade einmal einen Bundesliga -Spieltag alt und schon gibt es (wieder) nur noch ein Thema: der Videobeweis. Während diese Innovation bei der WM für überwiegend positiv Reaktionen gesorgt hatte, können sich Fans, Spieler und Verantwortliche der Fußball-Bundesliga nach wie vor nicht mit dieser Entwicklung anfreunden. Am Wochenende waren vier Brennpunkte auszumachen - in Berlin, Wolfsburg, Düsseldorf und München.

Die Einsätze der Video-Schiedsrichter: Jetzt durch die Bildergalerie klicken!

Direkt im Eröffnungsspiel ging es hoch her, nachdem Schiedsrichter Bastian Dankert in Folge eines vermeintlichen Fouls an Franck Ribéry Elfmeter für den FC Bayern gegeben hatte - der Video-Schiedsrichter griff nicht ein. Anders verlief es beim Spiel VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, als Schiri Patrick Ittrich sein Strafmaß nach Studium des Videobeweises innerhalb von wenigen Minuten gleich zweimal korrigierte. Letzteres ging Dr. Jochen Drees, der am 1. Oktober hauptamtlich die Leitung der Videoassistenten übernimmt, deutlich zu weit. Aus Sicht des 48-Jährigen waren beide Entscheidungen "kein Thema für die Videoassistenz".