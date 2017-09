Hannover 96 - VfL Wolfsburg: Schmiedebach für Schwegler, Jonathas in der Startelf

In der Spielzeit 2008/09 sah 96-Keeper Florian Fromlowitz beim Auswärtsspiel in Wolfsburg in der 81. Spielminute die rote Karte für eine Notbremse. Da Hannover schon dreimal gewechselt hatte, musste Mittelfeldspieler Jan Rosenthal ins Tor. Und sah sich direkt dem anschließenden Elfmeter gegenüber. Jiří Stajner flüsterte Rosenthal vor der Ausführung offenbar das Richtige zu, denn der Schlaks parierte den Strafstoß tatsächlich gegen Edin Dzeko. Der Held des Spiels war gekürt. Das Spiel gewannen die Wölfe dennoch mit 2:1. © Imago/Kaletta

„Wolfsburg, das ist doch gar keine richtige Stadt“, sagte 96-Mittelfeldspieler Sergio Pinto in der Woche vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Pressekonferenz. Der großen Empörung vonseiten des VfL folgte am 5. Februar 2011 Pintos sportliche Antwort. Bereits nach fünf Minuten entschied er das Derby mit einem direkten Freistoßknaller – dem goldenen Tor. © Imago/Rust

Es war das erste Spiel von Ex-96-Kicker Willi Reimann als Trainer der VfL Wolfsburg. Am 28. Oktober 1995 gastierten die Wölfe in Hannover - und gewannen mit 1:0 durch einen Treffer von Piotr Tyskiewicz. Hannover 96 stieg am Ende der Saison in die Regionalliga ab. © Imago/Rust

Das erste Spiel unter Neu-Trainer Dieter Hecking führte Hannover 96 in der Spielzeit 2006/07 nach Wolfsburg. Die bis dato punktlosen 96er gewannen mit 2:1. Die drei Tore der Partie fielen binnen elf Minuten. Thomas Brdaric brachte die Gäste in Front (51.), Jazek Krzynówek glich postwendend aus (52.), doch abermals Brdaric (61.) macht den Einstand für Hecking perfekt. © Imago/Kaletta

Felix Magath auf der Bank des VfL Wolfsburg wusste nicht so recht wie ihm geschah am 2. Spieltag der Saison 2012/13. Gleich mit 4:0 (2:0) triumphierten die Gäste aus der Landeshauptstadt und nahmen völlig verdient alle drei Zähler mit nach Hannover. Karim Haggui, Leon Andreasen und zweimal Artur Sobiech waren die Torschützen. © Imago/Rust

Noch eine Premiere: Tayfun Korkut saß zum ersten Mal als 96-Coach auf der Bank eines Bundesligisten und sicherte sich sogleich seinen ersten Sieg. In klirrender Wolfsburger Kälte gelang den Gästen ein 3:1-Auswärtserfolg am 25. Januar 2014. Artjoms Rudnevs und zweimal Leonardo Bittencourt trafen bei einem Gegentor von Ivica Olic. © Imago/Camera 4

Es war zwar nur ein Punkt, doch für die Moral war es mehr als das. Nach einem 0:2-Pausenrückstand (Bas Dost und Ivan Perisic) nochmal so zurückzukommen, das hatte Hannover 96 an diesem 31. Spieltag der Saison 2014/15 kaum einer zugetraut. Jimmy Briand verkürzte und Salif Sané sorgte per Fallrückzieher für einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn – und neue Aufbruchstimmung in Hannover. Es war im zweiten Spiel der erste Punkt für Fünf-Spiele-Trainer Michael Frontzeck. Danach sollte er in dieser Saison keines mehr verlieren – und am Ende mit 96 den Klassenerhalt schaffen. © imago/Sven Simon

Die Wolfsburger Rache für einige Derby-Niederlagen zuvor - und was für eine. Am 1. März 2016 waren die Wölfe hoch überlegen und führten Hannover 96 im eigenen Stadion zeitweise vor – dreimal André Schürrle (36., 59., 62.) sowie Julian Draxler (69.) trafen. Mit dem 0:4 waren die Roten am Ende noch gut bedient, doch von den 34.500 Zuschauern machten sich Tausende schon lange vor Abpfiff auf den Nachhauseweg. Auch solche, die das sonst noch nie getan hatten... © dpa

Einmal spielte Hannover 96 sogar gegen die Zweitvertretung des VfL in einem Pflichtspiel. In der Spielzeit 2001/02 mussten 96 beim VfL II im DFB-Pokal ran. Im alten VfL-Stadion am Elsterweg setzte sich der Zweitligist aus Hannover mit 4:0 (3:0) durch. Jan Šimák, Jiří Kaufman und Nico Däbritz waren für 96 erfolgreich. © Imago/Rust