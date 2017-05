Die 96-PK vor dem Sandhausen-Spiel: Bloß nicht zu früh feiern

96 hat noch nie in Sandhausen gespielt. Das einzige Aufeinandertreffen war das Hinspiel im Dezember. Es endete 0:0. © dpa

Niclas Füllkrug hat hier übrigens in der letzten und der vorletzten Saison für den 1. FC Nürnberg getroffen. Er erzielte jeweils das 1:0 für die Franken. Mach´s nochmal, Fülle!

Und auch für Greuther Fürth hat Füllkrug in Sandhausen zugeschlagen, erzielte am 8.12.2013 das 1:1 für die Fürther. Der weiß also, wo in Sandhausen die Tore stehen. © dpa

Florian Hübner kennt sich hier wohl am besten aus. Er machte zwischen 2013 und 2016 65 Spiele für den SVS und erzielte immerhin sechs Tore. Für die Roten hat er noch gar nicht getroffen. Das wäre doch in seinem 15. Saisoneinsatz eigentlich mal eine gute Gelegenheit für die Premiere. © dpa

Klingt wie ein Kalauer, ist aber kein Witz: Als das "BWT-Stadion am Hardtwald" – damals hieß es noch Hardtwaldstadion – 1951 eröffnet wurde, gab es dort noch keinen Rasen. Stattdessen diente – natürlich, was sonst – ein Sandplatz als Spielfläche! © imago/Sportfotodienst

Sandhausen ist übrigens vierfacher Weltpokalsieger und fünffacher deutscher Meister… stimmt wirklich! Allerdings nicht der SV Sandhausen, sondern der SKC Rot-Weiß Sandhausen – und auch nicht im Fußball, sondern im Kegeln. © Weber (Symbolbild)

Die Stadt Sandhausen hat knapp 15.000 Einwohner. Zum Vergleich: Alleine der hannoversche Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hat mehr als doppelt so viele. © dpa

8. Viele sind es nicht – aber es gab durchaus Spieler, die sowohl beim SVS als auch den Roten aktiv waren. Als da wären: Stefan Emmerling, Christiaan Pförtner (wirklich mit zwei aa), Florian Hübner und Sören Halfar (Bild). Auch der spätere 96-Coach Reinhold Fanz stand hier mal auf dem Feld. Und sogar 96-Teammanager Fabio Morena hat mal für eine Spielzeit in Sandhausen (2012/2013) gekickt. © dpa

Die Roten haben in den letzten neun Jahren siebenmal die Partie am letzten Spieltag gewonnen! Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum stammt aus der vergangenen Saison – aber das war auch ein Auswärtsspiel beim FC Bayern München, der im Anschluss feuchtfröhlich die 26. Meisterschaft feierte. © dpa

Die letzte Zweitligapartie von Hannover an einem 34. Spieltag war bei Greuther Fürth. 96 gewann 5:1. Der Aufstieg stand allerdings schon lange vorher fest. Einen Tag nach diesem Sieg fand die Aufstiegsfeier am Rathaus in Hannover statt. Diesmal auch? © dpa