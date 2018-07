Will Smith singt: Die Abschlussfeier vor dem WM-Finale im Liveblog

Der amerikanische Superstar Will Smith will sich zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft nicht auf einen Favoriten festlegen. "Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich nah dran, neutral zu sein", sagte der Sänger und Schauspieler ("Men in Black") am Freitag in Moskau. Er habe während der WM auch für Schweden mitgefiebert, nun wolle er keinen Tipp mehr abgeben, sagte Smith.