Was für ein Teilnehmerfeld: So lief die Auslosung zum Sportbuzzer Masters 2017

Für zwei der am Sportbuzzer Masters teilnehmenden Teams hat Dieter Schatzschneider früher selbst die Schuhe geschnürt – er kickte für den HSC Hannover sowie den OSV Hannover, ehe er 1978 bei Hannover 96 seine Profilaufbahn begann. Gestern Abend loste er in der Sportsbar „Stammplatz“ die Vorrundengruppen für die zweite Auflage des wie im Vorjahr vom VfL Eintracht Hannover veranstalteten Turniers aus, das am Sonntag in der Swiss Life Hall stattfindet.

In Schatzschneiders Schlepptau befand sich mit Martin Andermatt auch der neue Aufsichtsrat von Hannover 96. Und der Schweizer wurde sogleich in die hiesigen Gepflogenheiten eingeweiht. „Ich hätte gerne eine Frikadelle“, rief Schatzschneider in Richtung Tresen - um sich dann seinem Begleiter zuzuwenden. „Du auch eine? Kennst du das überhaupt?“ Großes Gelächter, auch beim Schweizer übrigens. Während der Ziehung verlas Andermatt dann die Namen der gezogenen Vereine. Eine weitere Heimatkunde-Lektion für den Neu-Hannoveraner.