Rekordmeister Bayern München checkt in Leipzig ein

Leipzig. Joshua Kimmich nahm sich Zeit für seine Leipziger Fangemeinde, Robert Lewandowski schrieb Autogramme und Franck Ribéry posierte für Selfies: Die Stars des FC Bayern haben am Freitagabend im Steigenberger-Hotel eingecheckt. Um 18.34 Uhr fuhr der rote Mannschaftsbus an der Nobelherberge in der Leipziger Innenstadt vor, wo bereits hunderte Fans auf den Rekordmeister warteten. Die Polizei, die die Ankunft absicherte, sprach von bis zu 500 Schaulustigen. Eine circa acht Meter breite Absperrung trennte die Anhänger vom eigentlichen Geschehen.