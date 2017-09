Die Brazzo-Debatte beim FC Bayern: Das sagen Helmer, Strunz und Ballack

Thomas Helmer: „Ich weiß nicht, ob man nicht schon zu viel von Brazzo verlangt. Es ist in der aktuellen Situation nicht einfach für ihn. Bei Bayern kannst du es ohnehin nie allen recht machen. Vielleicht muss er sich noch ein bisschen mehr zutrauen. Derzeit will er als Puffer zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß niemandem wehtun, da gebe ich Jochen Breyer völlig Recht. Das muss er lernen, aber ich weiß nicht, ob er das will und kann."

Thomas Helmer: „Ich weiß nicht, ob man nicht schon zu viel von Brazzo verlangt. Es ist in der aktuellen Situation nicht einfach für ihn. Bei Bayern kannst du es ohnehin nie allen recht machen. Vielleicht muss er sich noch ein bisschen mehr zutrauen. Derzeit will er als Puffer zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß niemandem wehtun, da gebe ich Jochen Breyer völlig Recht. Das muss er lernen, aber ich weiß nicht, ob er das will und kann." © imago