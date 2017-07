Die BSG Chemie schafft sieben auf einem Streich

Leutzsch. Die Männer der BSG Chemie Leipzig haben am Sonnabend ein weiteres Vorbereitungsspiel auf die neue Saison 2017/2018 bestritten. Der Aufsteiger in die Regionalliga Nordost reiste zu Union Sandersdorf bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, ein spielstarker Gastgeber, der in der vergangenen Spielzeit in der Oberliga (Staffel Süd) in dessen Stadion am Freizeitzentrum 4:1 bezwungen wurde. Das Hinspiel im Alfred-Kunze-Sportpark war allerdings 1:1 ausgegangen.