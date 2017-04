Die Bundesliga im Liveticker: Welche Reaktion zeigen die BVB-Profis nach dem Anschlag?

Vier Tage nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus ist Borussia Dortmund auch wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Gegen Eintracht Frankfurt geht es für den BVB um Punkte für die Champions League - und um den Weg zurück in die Normalität.

Hertha BSC will in der Partie beim FSV Mainz 05 seine gute Ausgangslage im Rennen um die Europapokalplätze wahren. Nach zuletzt sieben Auswärts-Niederlagen in Serie droht am 29. Spieltag jedoch ein Negativrekord.

Hoffenheim - Gladbach (Anstoß: 15.30 Uhr, hier geht´s zum Liveticker)​​

Julian Nagelsmann schaut sich in der Fußball-Bundesliga „sehr gerne“ Mönchengladbach an. Das Team von Trainer Dieter Hecking verkörpert das, was der clevere Chefcoach von 1899 Hoffenheim so mag: „Eine Mannschaft, die einfach gut zockt.“ Ob das den Kraichgauern in die Karten spielt? Nach dem Ausrutscher in Hamburg suchen die „Nagelsmänner“ gegen die erstarkte Borussia wieder die Balance auf dem Weg nach Europa.