Die Derbyklatsche war zuviel: Dotchev tritt bei Erzgebirge Aue zurück

Aue. Der FC Erzgebirge Aue und Trainer Pavel Dotchev gehen getrennte Wege. Das bestätigten Präsident Helge Leonhardt und Dotchev selbst am Dienstag bei einem gemeinsamen kurzfristig anberaumten Pressebriefing, auf dem keine Fragen der anwesenden Medienvertreter vorgesehen waren. "Es ist eine Frage der Würde und Ehre, dass wir das zusammen machen", sagte der Vereinschef zum Termin. Der Coach selbst habe dem Zweitligisten den Rücktritt angeboten. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Co-Trainer Robin Lenk und der verbliebene Rest des Trainerteams übernehmen bis auf Weiteres das Mannschaftstraining.

Ausschlaggebend für die Entwicklung war letzten Endes die herbe 1:4-Niederlage gegen die SG Dynamo Dresden. "Das hat uns alle sehr bewegt", so Leonhardt. Danach habe Dotchev um ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm und ein weiteres Gespräch mit dem Vorstand gebeten. Ersteres haben am Montag stattgefunden. "Dieser Schritt war in unserer Planung so nicht vorgesehen. Es gehe aber immer um das Wohl des Vereins." Man habe sich deshalb entschlossen, das Rücktrittsgesuch anzunehmen. Es handele sich um einen Abschied durch die Vordertür. "Pavel Dotchev ist ein Ehrenmann. Er wird in Aue immer willkommen sein."

"Was ist denn eine Mannschaft ohne Fans?" (Pavel Dotchev)

Der jetztige Ex-Coach wirkte sichtlich angeschlagen und rang mit den Tränen. "Ich habe mich so entschieden, weil mir der Verein viel bedeutet", sagte er mit versagender Stimme. Gleichzeitig richtete Dotchev einen letzten eindringlichen Appell an die Fans, die die Mannschaft nach der Partie gegen Dynamo ausgepfiffen hatten. "Die Jungs sind verunsichert, ihre Anspannung ist sehr hoch. Aber sie haben nicht verlernt Fußball zu spielen. Zu erleben, wie sie ausgepfiffen werden, hat mich betroffen gemacht. Da musste ich handeln. Was ist denn eine Mannschaft ohne Fans?" Es gehe nicht um seine Person, pflichtete er Leonhardt bei. Es gehe um den Verein, der ihm ans Herz gewachsen sei. "Vielleicht kann ein neuer Trainer kurzfristig für die Impulse sorgen, die jetzt nötig sind." Kritik an seiner Personalpolitik, beispielsweise an fehlenden Verstärkungen, wies Dotchev zurück. "Wir sind mit diesen Jungs aufgestiegen. Es war mir wichtig, ihnen das Vertrauen zu schenken und mit ihnen in die 2. Bundesliga zu gehen."

Helge Leonhardt (l.) und Pavel Dotchev hatten sichtlich zu kämpfen. © Imago

Eigentlich wollten die Veilchen nach der Winterpause die große Aufholjagd starten. Der Präsident hatte Dotchev in dieser Zeit mehrfach öffentlichkeitswirksam den Rücken gestärkt, auch gegen Widerstände innerhalb des Vereins. Aber die Lila-Weißen kamen nicht ins Rollen. Aus fünf Spielen in der Rückrunde holte das Team lediglich fünf Punkte. Zu wenig: Die Erzgebirger zieren das Tabellen-Ende der 2. Bundesliga. "Es hat sich eine Negativspirale entwickelt", so Dotchev, der auch noch einmal daran erinnerte, dass viele Dinge nicht wie geplant verlaufen seien. Ausdrücklich nannte er die Verletzung von Kapitän und Stammkeeper Martin Männel zu Saisonbeginn sowie unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und Sperren. "Diese Mannschaft ist besser als ihr Tabellenplatz."

"Ich ersuche alle um Begleitung und Zusammenhalt in diesen Tagen." (Helge Leonhardt)

Dem Vorstand um Helge Leonhardt kommt nun die Aufgabe zu, einen Nachfolger zu finden. "Es gibt keinen Plan B", wischte "Leo" am Dienstag alle bereits durch den Raum geisternden Personalspekulationen von Steffen Baumgart bis zu Marco Kurth vom Tisch. Da den Erzgebirgern nach dem umstrittenen Abgang von Steffen Ziffert auch ein Sportdirektor fehlt, muss sich der Vereinschef wohl allein auf die Suche machen. Allerdings steht Leonhardt nicht erst seit der letzten turbulenten Mitgliederversammlung intern unter heftigem Beschuss. Nicht wenige wünschen sich, dass Dotchevs Abschied auch seinen Abgang beschleunigt. Dass sich der Präsident dieser schwierigen Gemengelage bewusst ist, ließ sein abschließender Appell ahnen. "Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, auf die sportliche Situation. Ich ersuche alle um Begleitung und Zusammenhalt in diesen Tagen."

