MMA-Spektakel in Hannover: Käfig-Kämpfer gehen aufs Ganze

Sie boxen, treten, ringen, hebeln und halten – Mixed Martial Arts-Kämpfer sind die Alleskönner unter den Kampfsportlern. Und nebenbei müssen sie topfit sein, gleichermaßen Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit vereinen. Wie anspruchsvoll der Sport tatsächlich ist, wie viel Geschick, Strategie und Technik erforderlich ist, das haben 24 Kämpfer am Sonnabend in der Swiss Life Hall eindrucksvoll bewiesen. Mit mehr als 2500 Besuchern war die Arena nahezu ausverkauft. Die Zuschauer erlebten einen kurzweiligen, zum Teil spektakulären Kampfabend, bei dem fast alle hannoverschen Sportler ihre Gegner bezwangen. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb vom Veranstalter We Love MMA.

Gegner gibt durch Abschlagen auf Matte oder Körper auf

Zwar ging es nicht darum, Meistertitel zu holen, doch das tat der Leidenschaft der Kämpfer keinen Abbruch. Nahezu alle Kämpfe wurden vorzeitig entschieden, gingen also nicht über die volle Distanz von zwei Runden zu jeweils fünf Minuten. Die überwiegende Zahl der Kämpfe wurde, wie beim MMA nicht unüblich, am Boden entschieden. Die Kämpfer zwangen ihre Gegner in einen Haltegriff, setzten Arm- und Beinhebel an, bis der Gegner durch Abschlagen auf Matte oder Körper aufgab. Mithilfe exzellenter Kameraführung konnten die Zuschauer auf Leinwänden jede Bodentechnik genau verfolgen.