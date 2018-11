Die Einzelkritik: So waren die Profis von Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg in Form

Das war ein ganz wichtiger Sieg für Hannover 96 am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg. Im Nachbarschaftsduell setzten sich die "Roten" mit 2:1 gegen gegen die "Wölfe" durch. Nach einem zurecht aberkannten Treffer des VfL Wolfsburg besorgte Youngster Linton Maina sehenswert die Führung für Hannover, in der zweiten Hälfte legte Ihlas Bebou vom Elfmeterpunkt nach. VfL_Angreifer Wout Weghorst verkürzte noch auf 2.1, ebenfalls vom Elfmeterpunkt, doch 96 konnte das Ergebnis bis zum Abpfiff halten.

Dank des Sieges können sich André Breitenreiter und seine Mannen mindestens über Nacht etwas von den direkten Abstiegsplätzen entfernen und an die Nichtabstiegsplätze heranrücken. Wie die einzelnen Profis von Hannover 96 beim 2:0-Sieg in Form waren, dass erfahrt Ihr in unserer Einzelkritik.