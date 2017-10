Die Euro-Deppen: Hertha und Köln verlieren erneut in der Europa League

Grotifant (KFC Uerdingen): Der Grotifant sorgt in Krefeld für große Emotionen am Spielfeldrand. Im März riss sich das Maskottchen in einem Oberliga-Spiel den Plüsch-Kopf ab und giftete den Schiedsrichter an. Der Grotifant war wütend über einen Platzverweis. 2015 geriet der Darsteller in eine Rangelei mit den eigenen Fans, nachdem die seinen Plüsch-Kopf klauten. Nun sucht der KFC Uerdingen nach einem neuen Darsteller: „Die Verantwortung als Grotifant ist groß, der Spaß aber sicher auch.“ © imago